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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Королева Максима в перлинній тіарі, а її дочка Катаріна-Амалія в рубіновій: у Нідерландах відбувся державний банкет

Король Віллем-Олександр та королева Максима організували банкет для султана Хейсам бен Таріка з Оману, який перебуває з дводенним візитом у Нідерландах.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Максима, султан Омана, король Віллем-Олександр, принцеса Катаріна-Амалія

Королева Максима, султан Омана, король Віллем-Олександр, принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Вчора вдень важливого гостя зустрічали на площі Дам у Королівському палаці в Амстердамі. А ввечері відбувся державний бенкет, на якому окрім королівського подружжя також з’явилася спадкова принцеса Катаріна-Амалія.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

«Як морські держави, ми поділяємо відкритий погляд на світ і віру в стабільність, діалог і мирну співпрацю, що глибоко вкорінилася. Ваша країна зарекомендувала себе багато років як посередницька сила в регіоні. Ми цінуємо те, як Оман будує мости та сприяє співпраці як на двосторонній, так і на багатосторонній основі», — сказав у своїй промові король Віллем-Олександр під час банкету.

Королева Максима, султан Омана, король Віллем-Олександр, принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Королева Максима, султан Омана, король Віллем-Олександр, принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Королева Максима одягнулася цього вечора в максісукню Mahpara Khan, доповнивши образ тіарою з діамантами та перлинами, сережками-висячками з перлів та перлинним браслетом та каблучкою на пальці. У неї була вечірня зачіска та виразний макіяж.

Принцеса Катаріна-Амалія була в ніжно-бузковій сукні з кейпнакидкою від Safiyaa, тіарі з рубінами і діамантами, рубінових сережках і з браслетом на зап’ясті. У спадкоємиці престолу було розпущене волосся, яке вона заколола шпилькою на один бік, світлий манікюр і легкий макіяж на обличчі.

Король був одягнений у чорний фрак, білу сорочку та жилет, а також краватку-метелик і носив ордени на грудях.

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