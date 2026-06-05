Королева Максима в улюбленій сукні з перфорацією та квіткових сережках приїхала до музею

Королева Максима / © Getty Images

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Оновлений музей Валкгоф зазнав масштабної реконструкції та модернізації з урахуванням принципів сталого розвитку, і тепер є місцем, де зустрічаються історія та мистецтво.

Наймеген розташований на колишній північній межі Римської імперії. Нова експозиція «Людина на кордоні» розповідає історії людей, які жили в Наймегені та його околицях від доісторичних часів до наших днів.

Королева Максима / © Getty Images

Королева відкрила музей та оглянула колекцію. Вона також поговорила з архітекторами, дизайнерами і низкою художників.

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Приїхала Максима в сукні з перфорацією від Elie Saab коралового відтінку, яку одягала вже багато разів. Образ вона доповнила обідком з квіткою на голові, клатчем такого самого кольору та перлинним намистом на шиї. До тону аксесуарам королева підібрала й замшеві туфлі-човники на підборах. Вона також наділа сережки у вигляді квіток, таку ж квітку мала на намисті, зробила макіяж і частково зібрала волосся шпилькою.

Королева Максима / © Getty Images

Днями ми показували, який яскравий лук обрала Максима для візиту до театру Карре під час фестивалю виконавських мистецтв Holland Festival в Амстердамі.

Королева Максима та король Віллем-Олександр у театрі / © Getty Images

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