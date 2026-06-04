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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
163
Час на прочитання
1 хв

Королева Максима викликала фурор яскравим образом на фестивалі в Амстердамі

Король та королева Нідерландів відвідали театр Карре під час фестивалю виконавських мистецтв Holland Festival в Амстердамі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Максима та король Віллем-Олександр

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Це найбільший міжнародний фестиваль виконавських мистецтв у Нідерландах та один із найстаріших фестивалів у Європі, був заснований 1947 року. У рамках 79-го фестивалю на двадцяти трьох майданчиках буде показано 104 вистави, включаючи одинадцять світових прем'єр.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима обрала для виходу яскравий лук: рожеву блузку в поєднанні з жовтими штанями від бренду Natan та човниками із жовтої замші на підборах. Блузка королеви була прикрашена квіткою, у вухах були сережки-висячки, волосся Максима розпустила і зробила виразний макіяж очей, а також підкреслила губи нюдовою помадою.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Також учора Її Величність з'явилася на відкритті проєкту «Робітничий ландшафт майбутнього» в Геренвені, де носила сукню-павутину та нюдові туфлі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
163
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