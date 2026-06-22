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Королева Максима з чоловіком і дочкою Аріаною відвідали Чемпіонат світу з футболу
Королівська родина Нідерландів відвідала Чемпіонат світу з футболу 2026 року.
Король Віллем-Олександр і королева Максима разом зі своєю молодшою донькою принцесою Аріаною відвідали матч між командами Нідерландів та Швеції на стадіоні «Г’юстон» у Г’юстоні.
На трибунах королева з’явилася у чорному жакеті та з помаранчевим шарфом уболівальниці на шиї, її волосся було розпущене, а у вухах були великі сережки. Також Максима зробила виразний макіяж і насичений бордовий манікюр, а на її пальці виблискувала заручальна каблучка з помаранчевим діамантом.
Король Віллем-Олександр також був у костюмі і з помаранчевим шарфом на шиї. На матч вони взяли з собою молодшу доньку - принцесу Аріану. Дівчина одягла червоний топ і білі джинси, волосся розпустила, зробила легкий макіяж і покрила нігті червоним лаком.
Нещодавно, нагадаємо, принцеса Аріана відвідала свій перший державний бенкет, який відбувся у Королівському палаці в Амстердамі на честь візиту імператорського подружжя. Вона вперше з’явилася на такому заході в тіарі.