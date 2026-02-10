ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
78
Час на прочитання
1 хв

Королева Максима з донькою принцесою Амалією потрапили під приціл фотографів у Мілані

Королева Нідерландів продовжує проводити час із сім’єю на Олімпійських іграх в Італії.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Амалія та королева Максима

Принцеса Амалія і королева Максима / © Getty Images

Королева Максима знову була зазнімкована фотографами в компанії своєї 22-річної дочки — принцеси Катарини-Амалії. Мати та дочку сфотографували після прибуття на стадіон для ковзанярського спорту в Мілані у другий день зимових Олімпійських ігор 2026 року.

Її Величність була одягнена у блузку та теплу жилетку, а також у штани, а в руках несла помаранчеву куртку у кольорах національної олімпійської збірної Нідерландів. У такій самій куртці була її дочка принцеса Амалія.

Принцеса Амалія і королева Максима / © Getty Images

Принцеса Амалія і королева Максима / © Getty Images

Також до Італії на Ігри приїхав і король Віллем-Олександр. Днями вони всі разом були заскочені на церемонії відкриття Олімпіади 2026, а також ділилися безліччю фотографій та відео в королівському Instagram.

(гортайте фото праворуч)

Дата публікації
Кількість переглядів
78
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie