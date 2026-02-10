Королева Максима з донькою принцесою Амалією потрапили під приціл фотографів у Мілані

Принцеса Амалія і королева Максима / © Getty Images

Королева Максима знову була зазнімкована фотографами в компанії своєї 22-річної дочки — принцеси Катарини-Амалії. Мати та дочку сфотографували після прибуття на стадіон для ковзанярського спорту в Мілані у другий день зимових Олімпійських ігор 2026 року.

Її Величність була одягнена у блузку та теплу жилетку, а також у штани, а в руках несла помаранчеву куртку у кольорах національної олімпійської збірної Нідерландів. У такій самій куртці була її дочка принцеса Амалія.

Принцеса Амалія і королева Максима / © Getty Images

Також до Італії на Ігри приїхав і король Віллем-Олександр. Днями вони всі разом були заскочені на церемонії відкриття Олімпіади 2026, а також ділилися безліччю фотографій та відео в королівському Instagram.

