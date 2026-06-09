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Королева Максима зачарувала образом у величезному капелюсі з квіткою на зустрічі з першою леді Німеччини
Королева Максима та король Віллем-Олександр вітали сьогодні у Королівському палаці президента Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєра та першу леді Ельке Бюденбендер.
Президент Штайнмаєр та його дружина перебувають із триденним державним візитом у Королівстві Нідерландів.
На церемонії привітання королева Максима поєднувала класичну білу сорочку з новою спідницею бежевого кольору від Модного дому Natan. На голові у неї красувався величезний капелюх від Філіпа Тресі з великою квіткою, а взула вона нюдові туфлі-човники на підборах. Образ королева доповнила перлинною ниткою на шиї, сережками з перлів та перлинним браслетом. Волосся вона зібрала в зачіску і зробила макіяж.
У другій половині дня королівське подружжя, федеральний президент і пані Бюденбендер відвідають Національний музей Голокосту. Там вони здійснять екскурсію з гідом та поспілкуються з голландськими євреями про сучасне єврейське життя в Нідерландах.
А ввечері королівське подружжя влаштує за традицією державний бенкет у Королівському палаці Амстердама, який також відвідає і принцеса Оранська Катаріна-Амалія – старша дочка короля та королеви.
Принцеса Катаріна-Амалія вже багато разів була присутня на державних бенкетах і з'явиться ввечері не лише у вечірній сукні, а й у тіарі.