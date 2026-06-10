Королева Максима з'явилася на бенкеті в розкішній сапфіровій тіарі та улюбленій сукні

Королева Максима / © Getty Images

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Король Віллем-Олександр та королева Максима організували його для гостей із Німеччини — президента Франк-Вальтер Штайнмаєра та першої леді Ельке Бюденбендер.

Бенкет відбувся на завершення першого дня цієї поїздки президентської пари Німеччини, присвяченої інтенсивним та багатогранним історичним відносинам між двома країнами.

Перша леді Німеччини Ельке Бюденбендер, принц Костянтин, президент Франк-Вальтер Штайнмаєр, король Віллем-Олександр, королева Максима і принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Королева Максима обрала для заходу сукню Jantaminiau, одного зі своїх улюблених брендів. Вбрання пошите з шовкового крепу курно-рожевого кольору з квітковим принтом у стилі акварелі, королева одягала її для офіційних фотосесій протягом перших п'яти років свого правління, а пізніше і на весілля одного зі своїх братів.

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Король Віллем-Олександр, принцеса Катаріна-Амалія і королева Максима / © Getty Images

Її образ доповнювався розкішною сапфіровою тіарою, прикрашеною 31 кашеміровим сапфіром та 655 південноафриканськими діамантами, має центральний сапфір вагою 44 карати, який раніше був частиною брошки. Вона була створена 1867 року паризьким ювеліром Меллеріо, як пише vanitatis. 1881 року вона увійшла до ювелірної колекції Оранської родини, коли король Нідерландів Вільгельм III придбав її в подарунок своїй дружині, королеві Еммі.

Хоча первісна тіара була виконана із золота, 1928 року оправа була замінена на платинову, щоб зробити її більш зручною в носінні. Десятиліття за десятиліттям до тіари додавалися інші сапфірові елементи, утворюючи «гранд-парюр» — французький термін, що позначає набір інших прикрас, які доповнюють основну прикрасу, в даному випадку тіару. В даний час набір включає два браслети, кольє, сережки та брошку, які ми також бачили вчора ввечері на королеві.

Королева Максима / © Getty Images

Цю тіару Максима носила під час коронації свого чоловіка Віллема-Олександра 2013 року.

Коронація Віллема-Олександра 2013 року, королева Максима / © Getty Images

Нагадаємо, вдень на заходах із президентським подружжям королева Максима здивувала вишуканим вбранням, що складалося з білої блузки з короткими пишними рукавами та коміром-стійкою, у поєднанні зі спідницею з високою талією нюдового кольору з принтом від бренду Natan.

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