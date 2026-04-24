Королева Максима з'явилася на прийомі у сукні, яку носила майже двадцять років тому
Король Віллем-Олександр та королева Максима відвідали вечерю для дипломатичного корпусу в Амстердамі.
В останні тижні програма короля Нідерландів Віллема-Олександра та королеви Максими мала яскраво виражений міжнародний характер. Після поїздки до США, де їх прийняли у Білому домі, і вони зустрілися з родиною Трампів, монархи продовжили свої звичайні заходи в Амстердамі.
Вчора Їхні Величності головували на традиційній вечері дипломатичного корпусу в Королівському палаці.
Королева Максима з'явилася на заході у вечірній сукні кольору фуксії без бретелів та з воланами на спідниці від бренду Natan. Вперше вона одягла її на святкування дня народження тодішнього принца Віллема-Олександра 2007 року, і від того часу носила її неодноразово.
Королева доповнила свій образ тіарою "Павичевий хвіст". Тіара, спочатку створена для королеви Вільгельміни, примітна своїм силуетом, натхненним хвостом павича, і своєю трансформованістю, оскільки її можна адаптувати до різних стилів. До тіари Максима підібрала таке саме намисто та браслет, а також носила блискучий клатч у руках та сережки. Волосся її було зібрано в зачіску, а на обличчі був вечірній виразний макіяж.
Король Віллем-Олександр виступив із промовою на вечері перед дипломатичним корпусом.
Нагадаємо, у понеділок сім'я знову збереться разом на святкуванні дня народження монарха, а також Дня короля.