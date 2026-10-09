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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Королева Максима з'явилася на церемонії у яскравому образі улюблених відтінків

Королева Максима вручала нагороди Appeltjes van Oranje у присутності короля Віллема-Олександра та принцеси Беатрікс.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Цього року фонд Oranje Fonds вручає нагороди Appeltjes van Oranje організаціям, які допомагають розірвати порочне коло бідності та боргів стійким чином.

Королева Максима вручила нагороди Appeltjes van Oranje 2026 у Нордейндському палаці трьом соціальним ініціативам, які тепер можуть вільно витрачати гроші на свій розсуд у рамках цілей своєї ініціативи.

Щорічно премія Appeltjes van Oranje від Фонду Помаранчеві присуджується трьом соціальним ініціативам у Королівстві. Король Віллем-Олександр та принцеса Беатрікс також були присутні на церемонії. Король Віллем-Олександр та королева Максима є покровителями Фонду «Помаранчеві».

Максима приїхала на церемонію в червоному вбранні від бренду Natan і взута у червоні замшеві туфлі-човники Gianvito Rossi. Королева виголосила промову на заході, а відео поділилися у Instagram нідерландської королівської родини.

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