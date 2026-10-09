Королева Максима з'явилася на церемонії у яскравому образі улюблених відтінків

Королева Максима / © Getty Images

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Цього року фонд Oranje Fonds вручає нагороди Appeltjes van Oranje організаціям, які допомагають розірвати порочне коло бідності та боргів стійким чином.

Королева Максима вручила нагороди Appeltjes van Oranje 2026 у Нордейндському палаці трьом соціальним ініціативам, які тепер можуть вільно витрачати гроші на свій розсуд у рамках цілей своєї ініціативи.

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Щорічно премія Appeltjes van Oranje від Фонду Помаранчеві присуджується трьом соціальним ініціативам у Королівстві. Король Віллем-Олександр та принцеса Беатрікс також були присутні на церемонії. Король Віллем-Олександр та королева Максима є покровителями Фонду «Помаранчеві».

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Максима приїхала на церемонію в червоному вбранні від бренду Natan і взута у червоні замшеві туфлі-човники Gianvito Rossi. Королева виголосила промову на заході, а відео поділилися у Instagram нідерландської королівської родини.

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