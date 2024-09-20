Королева Маргрете II була госпіталізована з палацу Фреденсборг: стали відомі подробиці

Колишня королева Данії скасувала свої робочі заходи через госпіталізацію до лікарні.

84-річну королеву Маргрету II госпіталізували в Копенгагені після того, як вона впала в замку Фреденсборг.

"Королева Маргрете була доставлена ​​до Rigshospitalet після падіння в замку Фреденсборг. Згідно з обставинами, королева почувається добре, але тимчасово госпіталізована для спостереження", — заявила Лене Баллебю, голова відділу комунікацій данського королівського будинку, у заяві, поширеній данським виданням bt. dk.

Королева Маргрете II / Фото: Данська королівська родина/Instagram

Замок Фреденсборг — сезонне місце відпочинку данської королівської родини, яке часто використовується в літні місяці. Мати короля Фредеріка мала взяти участь у королівському заході 19 вересня та з'явитися на заході, присвяченому 75-річчю кафедри археології в Університеті Орхуса. Проте через інцидент її графік було відкориговано.

Нагадаємо, у січні 2024 року Маргрете II склала з себе повноваження монархині і передала їх своєму старшому синові королю Фредеріку X, проте титул королеви за нею зберігся. Маргрете також продовжує працювати, хоча її робоче навантаження, безумовно, суттєво поменшало.

Королева Мері та король Фредерік з королевою Маргрете II / Фото: Getty Images

Читайте також:

Королева Данії Маргрете II (20 фото)