Королева Маргрете II готується до серйозної операції: палац розповів подробиці

На 82-річну королеву Данії Маргрета II чекає серйозна операція. Про це повідомив палац на офіційному сайті королівської родини.

Повідомляється, що Її Величність королева Маргрете II довгий час страждала на проблеми зі спиною, і останнім часом ситуація погіршилася. Після консультації з фахівцями Рігсгоспіталя королева вирішила зробити серйозну операцію на спині.

Операція запланована на середу, 22 лютого у цьому самому госпіталі. Після операції на королеву чекає тривалий курс реабілітації.

Це означає, що графік роботи Її Величності в найближчому майбутньому буде скоригований, деякі заходи скасують, деякі перенесуть або передадуть іншим членам сім'ї.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Востаннє Маргрете II з'являлася на публіці на початку січня 2023 року. Разом із сином кронпринцем Фредеріком та невісткою кронпринцесою Мері вона відвідала дипломатичний новорічний прийом у палаці.

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