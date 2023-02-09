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Королева Маргрете II готується до серйозної операції: палац розповів подробиці

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Час на прочитання
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Королева Маргрете II готується до серйозної операції: палац розповів подробиці

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

На 82-річну королеву Данії Маргрета II чекає серйозна операція. Про це повідомив палац на офіційному сайті королівської родини.

Повідомляється, що Її Величність королева Маргрете II довгий час страждала на проблеми зі спиною, і останнім часом ситуація погіршилася. Після консультації з фахівцями Рігсгоспіталя королева вирішила зробити серйозну операцію на спині.

Операція запланована на середу, 22 лютого у цьому самому госпіталі. Після операції на королеву чекає тривалий курс реабілітації.

Це означає, що графік роботи Її Величності в найближчому майбутньому буде скоригований, деякі заходи скасують, деякі перенесуть або передадуть іншим членам сім'ї.

Королева Маргрете II / © Getty Images
Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Востаннє Маргрете II з'являлася на публіці на початку січня 2023 року. Разом із сином кронпринцем Фредеріком та невісткою кронпринцесою Мері вона відвідала дипломатичний новорічний прийом у палаці.

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Дата публікації
Перегляди
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