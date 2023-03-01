Королева Маргрете II пояснила, навіщо позбавила онуків королівських титулів

Королева Данії Маргрете пішла на безпрецедентний крок, принісши публічні вибачення членам своєї сім'ї після того, як вирішила позбавити титулів чотирьох її онуків.

Це рішення безпосередньо торкнулося дітей, народжених від її другого сина, принца Йоахіма: Миколи та Фелікса — його синів від першої дружини Олександри, а також Афіни та Генріка, яких він ділить із принцесою Марі.

Королева Маргрете II з онуками / Фото: Getty Images

Від 1 січня вони більше не мали титулів принців і принцес і їх більше не можна назвати Його або Її Королівською Високістю. Натомість їх тепер називають графом або графинею Монпеза. Рішення, коли про нього було оголошено, викликало велике обурення в родині: принц Йоахім, принцеса Марія, Олександра та Микола публічно заявили про своє розчарування.

Як пише Hello! королева дала більш глибоке пояснення свого рішення у відвертому нещодавньому інтерв'ю данській газеті Weekendavisen. Вона сказала, що її рішення позбавити своїх онуків титулів було непохитним, і вона вважає його правильним. "Для мене було важливо, щоб Фредеріку (майбутньому королеві Данії та старшому синові королеви) не довелося ухвалювати таке рішення. Краще, щоб це була я", — заявила Маргрете.

Королева Маргрете II та кронпринц Фредерік / Фото: Getty Images

У той час, коли вона оголосила про своє рішення, Маргрете сказала, що її намір полягав у тому, щоб "створити основу" для чотирьох онуків, щоб вони могли формувати своє власне життя, не обмежуючись особливими міркуваннями та обов'язками, які формальна приналежність до Королівського будинку Данії включає.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що королеві Маргрете II зробили операцію та палац поділився подробицями. Нині королівські обов'язки замість неї виконує її син Фредерік.

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / Фото: Getty Images

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