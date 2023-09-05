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Королева Маргрете II в червоному аутфіті зустрілася з данською акторкою, яка прийшла у прозорій спідниці

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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Королева Маргрете II в червоному аутфіті зустрілася з данською акторкою, яка прийшла у прозорій спідниці

Конні Нільсен та королева Маргрете II / Фото: Getty Images

83-річна монархиня продовжує демонструвати на публіці свою любов до яскравих образів.

Королева Данії Маргрете II позує з данською акторкою Конні Нільсен після вручення їй премії Рунгстедлунда в Рунгстедлунді, також відомому як Музей Карен Бліксен, на північ від Копенгагена.

Конні Нільсен та королева Маргрете II / © Getty Images
Конні Нільсен та королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Цього разу на королеві був червоний картатий жакет, під яким була біла кофта й підібрана йому в тон червона спідниця довжини міді. Образ чудово гармоніював із червоними шкіряними туфлями та лакованою сумкою зі шкіри крокодила. Її Величність одягла ті самі сережки, які мала у свій попередній вихід, зробила червоний манікюр і нафарбувала губи червоною помадою.

Як і її покійна колега — королева Великої Британії Єлизавета II, яка любила яскраво одягатися і бути помітною, Маргрете II намагається бути в центрі уваги і допомагають їй у цьому, зокрема, і яскраві луки.

Акторка, до речі, взагалі прибула на зустріч із монархинею у сірій прозорій спідниці, прикрашеній камінням, і білій майці, доповнивши аутфіт туфлями-човниками та прикрасою на шиї.

Королева Маргрете II / © Getty Images
Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Нагадаємо, в минулий свій вихід королева Маргрете II з'явилася на заході в ніжно-рожевій сукні та жакеті.

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Дата публікації
Перегляди
302
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