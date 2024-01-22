Королева Маргрете II у шубі, а її невістка Мері – синій сукні: данські монархи на службі

З 14 січня новим королем Данії став старший син королеви Маргрете II – король Фредерік X. Він і очолював службу цього дня. Його підтримувала дружина королева Мері та діти.

Король Фредерік X / Фото: Getty Images

Королева Мері носила цього разу синю сукню-пальто на запах від Soeren Le Schmidt, в руках у неї був темно-синій клатч із телячої шкіри Quidam Bags, а взула Мері замшеві туфлі-човники до тону Jimmy Choo.

Королева Мері, а позаду її син принц Крістіан / Фото: Getty Images

На голові у королеви був фіолетовий обідок, вона одягла сережки-висячки, кілька золотих прикрас на шию і брошку пришпилила на грудях. У її макіяжі було зроблено акцент на очі та рожеві губи, а в руках королева несла букет квітів. Позаду Мері йшов її старший син – спадковий принц Крістіан.

Король Фредерік X був у військовій формі та світлих рукавичках.

Також на службі була присутня королева Маргрете II та її сестра принцеса Бенедикта. Колишня монархиня була у фіолетовій сукні та сірій довгій шубі, а її сестра обрала синю сукню та пальто до тону, а також підібрала головний убір.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми показували прикраси з колекції королеви Маргрете II, які тепер носитиме королева Мері.

Принцеса Бенедикта / Фото: Getty Images

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