Королева Маргрете II зворушила подружжя Зеленських подарунком під час аудієнції

Після зустрічі с кронпринцессою Данії Мері перша леді України Олена Зеленська разом з президентом Володимиром Зеленським вирушили на аудієнцію до королеви Маргрете II.

Королева Данії хоча й перенесла операцію на спині пів року тому, вже давно повернулася до своїх королівських справ. Під час візиту президентського подружжя України до Данії запросила Олену та Володимира Зеленських на аудієнцію до королівського палацу.

На аудієнції 83-річна Маргрете з’явилася в лаконічній кораловій сукні й синьому короткому жакеті. Вона була взута в чорні шкіряні туфлі, в руках тримала тростину, а на губи, як завжди, нанесла яскраву помаду.

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Олена Зеленська була цього разу в костюмі від української дизайнерки Олени Реви, що складався з білого жакету зі шнурівкою на талії та чорної спідниці довжини міді. У неї на шиї була золота підвіска, а у вухах – сережки-висячки з перлинним камінням.

Королева Маргрете неодноразово висловлювала свою рішучу підтримку українському народові, а після офіційного прийому мала нагоду вручити президенту Зеленському особливий подарунок – картину під назвою "Дерево життя", яку вона намалювала власноруч.

Олена й Володомир Зеленські з королевою Маргрете II / Фото: Данська королівська родина/Instagram

"Після вручення подарунка та традиційного запису у Книзі почесних гостей королева влаштувала офіційний обід у Довідковій Бібліотеці. Окрім президента, першої леді й подружжя спадкових принца і принцеси на обіді також були присутні прем’єр-міністр Данії, міністр оборони Данії та посол України в Данії", – йдеться в дописі на сторінці королівської родини в Instagram. Подарунок, схоже, зворушив Олену й Володимира Зеленських.

Також на офіційних сторінках Зеленських опублікували світлини й відео із заходу.

"Зустріч із королевою Данії Маргрете II та членами королівської родини. Заяви та дії королівської родини Данії на підтримку України й українського народу дуже багато важать для нас.

Цінуємо особисту підтримку королівською родиною гуманітарних зусиль данських і міжнародних організацій, що діють в Україні.

Дякуємо данському народу, уряду й парламенту за потужну гуманітарну, фінансову та військову допомогу Україні. Завжди будемо вдячні за підтримку та взаєморозуміння, яке зустрічає тут наша боротьба за життя і свободу", – йдеться в підписі.

Раніше, нагадаємо, подружжя Зеленських зустрілося з королем Швеції Карлом Густавом і королевою Сільвією.

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