- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 151
- Час на прочитання
- 1 хв
Королева Маргрете II, яку помилково поховали, зробила заяву
У п'ятницю, 13 листопада, данський телеканал TV2 Fyn оголосив про смерть 86-річної колишньої монархині Данії. Некролог було видалено лише у понеділок, 16 листопада, що призвело до хвилі обурень.
Головний редактор телеканалу Томас Фундінг назвав це «неприємною помилкою», і, за даними видання, ведеться розслідування причин того, що сталося.
Однак у пресрелізі, опублікованому у вівторок, 17 листопада, повідомлялося, що колишня королева Данії не змогла бути присутньою на запланованому виступі в опері того дня через біль у горлі.
«Її Величність зараз перебуває у палаці Фреденсборг і з огляду на обставини почувається добре», — йдеться у пресрелізі.
17 листопада під час публічного заходу королеву Мері – невістку Маргрете II – запитали про здоров'я її свекрухи. Прибувши на церемонію нагородження на честь Дня захисту дітей у Копенгагенській ратуші, королева Мері повідомила журналістів, що королева Маргрете відпочиває вдома.
Нагадаємо, у січні 2024 року королева Маргрете II зреклася престолу на користь свого сина короля Фредеріка X, пославшись на проблеми зі здоров'ям.