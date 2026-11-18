Королева Маргрете II / © Associated Press

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Головний редактор телеканалу Томас Фундінг назвав це «неприємною помилкою», і, за даними видання, ведеться розслідування причин того, що сталося.

Однак у пресрелізі, опублікованому у вівторок, 17 листопада, повідомлялося, що колишня королева Данії не змогла бути присутньою на запланованому виступі в опері того дня через біль у горлі.

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Королева Маргрете II / © Getty Images

«Її Величність зараз перебуває у палаці Фреденсборг і з огляду на обставини почувається добре», — йдеться у пресрелізі.

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17 листопада під час публічного заходу королеву Мері – невістку Маргрете II – запитали про здоров'я її свекрухи. Прибувши на церемонію нагородження на честь Дня захисту дітей у Копенгагенській ратуші, королева Мері повідомила журналістів, що королева Маргрете відпочиває вдома.

Королева Мері / © Getty Images

Нагадаємо, у січні 2024 року королева Маргрете II зреклася престолу на користь свого сина короля Фредеріка X, пославшись на проблеми зі здоров'ям.

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