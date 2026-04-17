Королева Маргрете II публічно відчитала "убиту горем" невістку - королеву Мері
Під час учорашніх урочистостей з нагоди дня народження колишньої данської королеви Маргрете II ми помітили, що вираз обличчя її невістки королеви Мері був незвично не радісним.
Причина є – Мері нещодавно втратила батька – Джона Далгліша Дональдсона. Але була ще й інша причина смутку для Мері, кажуть, королева Маргрете II зробила їй догану на публіці.
Хоча така серйозність ситуації була викликана не лише смертю її батька, журнал «Hello!» опублікував відео у соціальних мережах на якому чути, як свекруха відчитую невістку.
На сімейному фото на сходах палацу з'явилася улюблена такса Маргрете II – Тілія. Її присутність стала звичайним явищем на таких публічних заходах, які більше схожі на сімейні зустрічі, ніж на офіційні урочистості. Вихованець йшов попереду всіх чотирьох, не звертаючи уваги на натовп, що зібрався біля входу до палацу Фреденсборг.
У якийсь момент маленький песик опинився поряд з Мері, і вона, не вагаючись, присіла навпочіпки і погладила його, обдарувавши тією ласкою, якої, ймовірно, потребувала сама в той момент. Чого австралійка, можливо, не очікувала, то це того, що, незважаючи на її ніжність до вихованця, свекруха відчитає її такими словами: «Думаю, зараз не час для цього».
Це була перша поява королеви Мері на публіці після смерті її батька і вона обрала стриманий синій костюм, щоб показати свою жалобу. Вбрання сильно відрізнялося від тих, які Мері зазвичай носила раніше на дні народження своєї свекрухи. Можливо, це також засмутило колишню королеву.