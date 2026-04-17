Королева Маргрете II публічно відчитала "убиту горем" невістку - королеву Мері

Королева Маргрете II, король Фредерік X та королева Мері / © Getty Images

Причина є – Мері нещодавно втратила батька – Джона Далгліша Дональдсона. Але була ще й інша причина смутку для Мері, кажуть, королева Маргрете II зробила їй догану на публіці.

Хоча така серйозність ситуації була викликана не лише смертю її батька, журнал «Hello!» опублікував відео у соціальних мережах на якому чути, як свекруха відчитую невістку.

На сімейному фото на сходах палацу з'явилася улюблена такса Маргрете II – Тілія. Її присутність стала звичайним явищем на таких публічних заходах, які більше схожі на сімейні зустрічі, ніж на офіційні урочистості. Вихованець йшов попереду всіх чотирьох, не звертаючи уваги на натовп, що зібрався біля входу до палацу Фреденсборг.

У якийсь момент маленький песик опинився поряд з Мері, і вона, не вагаючись, присіла навпочіпки і погладила його, обдарувавши тією ласкою, якої, ймовірно, потребувала сама в той момент. Чого австралійка, можливо, не очікувала, то це того, що, незважаючи на її ніжність до вихованця, свекруха відчитає її такими словами: «Думаю, зараз не час для цього».

Королева Маргрете II, король Фредерік X та королева Мері гладить таксу / © Getty Images

Це була перша поява королеви Мері на публіці після смерті її батька і вона обрала стриманий синій костюм, щоб показати свою жалобу. Вбрання сильно відрізнялося від тих, які Мері зазвичай носила раніше на дні народження своєї свекрухи. Можливо, це також засмутило колишню королеву.