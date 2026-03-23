Королева Маргрете II супроводила своїх онуків — принца Вінсента і принцесу Жозефіну на важливу службу
Молодші діти королеви Мері та короля Фредеріка X – принц Вінсент та принцеса Жозефіна – готуються до церемонії конфірмації.
У межах підготовки до конфірмації принца та принцеси майбутні конфірматори разом з Її Величністю королевою Маргрете II взяли участь у недільній службі в церкві замку.
Церква замку Фреденсборг стане місцем проведення церемонії конфірмації Їхніх Королівських Високостей принца Вінсента та принцеси Жозефіни, яка відбудеться у суботу, 18 квітня 2026 року.
У Instagram королівської сім’ї поділилися фотографіями королеви з її онуками, які готуються до такої важливої у житті події.
За останні сто років церква замку Фреденсборг стала центром проведення королівських конфірмацій. Королева Маргрете та Його Величність Король Фредерік X пройшли тут конфірмацію 1955 та 1981 років відповідно. Зовсім нещодавно у церкві відбулися конфірмації Його Королівської Високості спадкового принца Крістіана 2021 року та Її Королівської Високості принцеси Ізабелли 2022 року.