Принц Вінсент, королева Маргртете II і принцеса Жозефіна / © Данська королівська родина/Instagram

У межах підготовки до конфірмації принца та принцеси майбутні конфірматори разом з Її Величністю королевою Маргрете II взяли участь у недільній службі в церкві замку.

Принцеса Жозефіна і принц Вінсент / © Данська королівська родина/Instagram

Церква замку Фреденсборг стане місцем проведення церемонії конфірмації Їхніх Королівських Високостей принца Вінсента та принцеси Жозефіни, яка відбудеться у суботу, 18 квітня 2026 року.

У Instagram королівської сім’ї поділилися фотографіями королеви з її онуками, які готуються до такої важливої у житті події.

За останні сто років церква замку Фреденсборг стала центром проведення королівських конфірмацій. Королева Маргрете та Його Величність Король Фредерік X пройшли тут конфірмацію 1955 та 1981 років відповідно. Зовсім нещодавно у церкві відбулися конфірмації Його Королівської Високості спадкового принца Крістіана 2021 року та Її Королівської Високості принцеси Ізабелли 2022 року.