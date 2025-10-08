Королева Маргрете II і принцеса Бенедикті / © Getty Images

Відкриття Фолькетингу знаменує початок нового парламентського року і завжди відбувається першого вівторка жовтня в залі Фолькетингу в палаці Крістіансборг.

85-річна королева зараз рідко з’являється на публічних заходах після того, як 2023 року зреклася престолу на користь свого старшого сина Фредеріка. Але особливо важливі та урочисті заходи відвідує. Маргрете була одягнена у темно-зелений картатий костюм, що складається з жакету та спідниці міді, була взута в шкіряні туфлі, а в руках тримала тростину, сумку та букет квітів. Під жакетом у королеви була біла блузка, а на голові капелюх зі стрічкою та бантом. Її Величність доповнила аутфіт квітковими сережками та дорогоцінною брошкою.

Королева Маргрете II і принцеса Бенедикте / © Getty Images

81-річна принцеса Бенедикте одяглася в твідовий жакет і спідницю кольору баклажан, підібрала до образу лаковані туфлі на невисоких підборах, одягла малиновий капелюх із пумпоном з торочкою, червоні сережки з камінням і в руках тримала сірі рукавички.

Також церемонію відвідала невістка Маргрете II — королева Мері. Дружина короля Фредеріка X одягла креповий трикотажний жакет-халат від бренду Scanlan Theodore та кремову жакардову спідницю від Lunatica Milano довжини міді. Мері мала, як завжди, чудовий вигляд.