Королева Маргрете II у сонячній жовтій сукні приїхала привітати онучку з важливим досягненням

Королева Маргрете II і принцеса Ізабелла / © Данська королівська родина/Instagram

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Учора данська королівська родина зібралася привітати принцесу Ізабеллу з тим, що вона склала випускні іспити в гімназії Ерегард.

Після того, як Її Королівська Високість принцеса Ізабелла стала студенткою, сім'я зібралася на обід у Канцелярії у сонячну літню погоду, а королівський палац показав кілька фотографій із заходу.

Королева Маргрете II і принцеса Ізабелла / © Данська королівська родина/Instagram

На одному з них Ізабелла заскочена зі своєю бабусею королевою Маргрете II. На колишній данській королеві жовта картата сукня і широкий лакований пояс на талії, вона також прикріпила на груди улюблену квіткову брошку і одягла такі самі сережки у вигляді квітки маргаритки.

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Принцеса Ізабелла / © Данська королівська родина/Instagram

Принцеса Ізабелла присіла поряд зі своєю бабусею. Вона усміхалася і була дуже щасливою. Попереду на неї чекає кілька тижнів канікул та часу, який вона проведе зі своєю сім'єю, а у вересні вона вступить на військову службу до гусарського гвардійського полку в Слагельсі, де також служив її старший брат принц Крістіан.

Данська королівська родина на випускній принцесі Ізабелли / © Getty Images

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