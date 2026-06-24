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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
131
Час на прочитання
1 хв

Королева Маргрете II у сонячній жовтій сукні приїхала привітати онучку з важливим досягненням

Королева Маргрете II склала компанію своїй старшій онучці - принцесі Ізабеллі у її важливий день.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Маргрете II та принцеса Ізабелла

Королева Маргрете II і принцеса Ізабелла / © Данська королівська родина/Instagram

Учора данська королівська родина зібралася привітати принцесу Ізабеллу з тим, що вона склала випускні іспити в гімназії Ерегард.

Після того, як Її Королівська Високість принцеса Ізабелла стала студенткою, сім'я зібралася на обід у Канцелярії у сонячну літню погоду, а королівський палац показав кілька фотографій із заходу.

Королева Маргрете II і принцеса Ізабелла / © Данська королівська родина/Instagram

Королева Маргрете II і принцеса Ізабелла / © Данська королівська родина/Instagram

На одному з них Ізабелла заскочена зі своєю бабусею королевою Маргрете II. На колишній данській королеві жовта картата сукня і широкий лакований пояс на талії, вона також прикріпила на груди улюблену квіткову брошку і одягла такі самі сережки у вигляді квітки маргаритки.

Принцеса Ізабелла / © Данська королівська родина/Instagram

Принцеса Ізабелла / © Данська королівська родина/Instagram

Принцеса Ізабелла присіла поряд зі своєю бабусею. Вона усміхалася і була дуже щасливою. Попереду на неї чекає кілька тижнів канікул та часу, який вона проведе зі своєю сім'єю, а у вересні вона вступить на військову службу до гусарського гвардійського полку в Слагельсі, де також служив її старший брат принц Крістіан.

Данська королівська родина на випускній принцесі Ізабелли / © Getty Images

Данська королівська родина на випускній принцесі Ізабелли / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
131
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