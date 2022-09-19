Королева Матильда одягла особливу брошку на прощання з Єлизаветою II

Європейські монархи вихідними прибули до Лондона і вчора встигли віддати шану королеві Єлизаветі II, з якою сьогодні попрощаються в Лондоні.

Вчора Вестмінстер-гол, де перебуває труна з тілом королеви Єлизавети II, відвідали король Бельгії Філіп з дружиною королевою Матильдою.

Королева Матильда та король Філіп / Фото: Associated Press

Королева Матильда була в чорному пальті, а на грудях у неї була пришпилена брошка у вигляді банта. Зазначимо, що сама Єлизавета II дуже любила носити діамантову брошку з бантом. Можливо, Матильда таким чином хотіла продемонструвати свою повагу до монархині.

Королева зробила лаконічну зачіску та макіяж, і одягла сережки з перлинними підвісками. Перли, нагадаємо, вважають прикрасою, яку слід одягати на жалобні заходи у британській королівській родині.

Королева Матильда та король Філіп / Фото: Associated Press

Король Філіп був у темному костюмі, білій сорочці та у чорній краватці.

Королева Матильда та король Філіп / Фото: Associated Press

Вестмінстер-гол також відвідали король і королева Іспанії, великий герцог Люксембурга Анрі і велика герцогиня Марія Тереза, данська королева Маргрете та спадковий принц Фредерік, президенти США та Франції з дружинами, а також перша леді України – Олена Зеленська.

Великий герцог Люксембурга Анрі та велика герцогиня Марія Тереза / Фото: Associated Press

Данська королева Маргрете та спадковий принц Фредерік / Фото: Associated Press

Данська королева Маргрете та спадковий принц Фредерік / Фото: Associated Press

Про те, як у Лондоні прощатимуться з Єлизаветою II ми докладніше розповіли ось тут.

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