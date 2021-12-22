Королева Матильда та король Філіп представили різдвяну листівку

Члени бельгійської королівської родини теж поділилися фото своєї різдвяної листівки на офіційній сторінці в Instagram.

На фото зображений король Філіп, його дружина королева Матильда, їхня старша дочка — 20-річна принцеса Єлизавета, яка повернулася до палацу під час перерви у навчанні в Лінкольн-коледжі Оксфордського університету. Король Філіп та королева Матильда гордо позують зі своїми дітьми, включаючи Єлизавету, 18-річного принца Габріеля, 16-річного принца Еммануеля, та 13-річну принцесу Елеонору.

"З нагоди новорічних свят хочемо поділитися з вами новим фото королівської родини. Фото також можна побачити на різдвяній листівці Короля та Королеви цього року", — зазначено в одному з підписів до фотографії.

Раніше бельгійські монархи ділилися фото з різдвяного концерту, що відбувся у королівському палаці Брюсселя. У ньому брали участь усі члени сім'ї, включаючи спадкоємницю трону.

Бельгійська королівська родина / Getty Images

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