Королева Матильда та король Філіп святкують 25-ту річницю весілля: палац поділився фото

Королівське подружжя Бельгії сьогодні святкує 25-річчя від дня свого весілля.
Король Філіп та королева Матильда одружилися 4 грудня 1999 року в Брюссельській ратуші, а вінчання відбулося у соборі Святого Михайла та Святої Гудули.
Матильда йшла до вівтаря у сукні від бельгійського кутюр'є королеви Паоли – Едуарда Вермелена - білій шовковій сукні з фатою з тонкого мережива довжиною 4,5 метра та пальті з крепу. Також наречена одягла старовинну діамантову тіару з королівської колекції.
Королівський палац на честь святкування ювілею опублікував нове фото королівського подружжя та написав:
"Король і королева сьогодні святкують срібну річницю весілля. Щасливо одружені вже 25 років".
Раніше ми розповідали детальніше історію кохання Матильди та Філіпа.
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