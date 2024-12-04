Королева Матильда та король Філіп святкують 25-ту річницю весілля: палац поділився фото

Королівське подружжя Бельгії сьогодні святкує 25-річчя від дня свого весілля.

Король Філіп та королева Матильда одружилися 4 грудня 1999 року в Брюссельській ратуші, а вінчання відбулося у соборі Святого Михайла та Святої Гудули.

Матильда йшла до вівтаря у сукні від бельгійського кутюр'є королеви Паоли – Едуарда Вермелена - білій шовковій сукні з фатою з тонкого мережива довжиною 4,5 метра та пальті з крепу. Також наречена одягла старовинну діамантову тіару з королівської колекції.

Королева Матильда та король Філіп в день свого весілля / Фото: Associated Press

Королівський палац на честь святкування ювілею опублікував нове фото королівського подружжя та написав:

"Король і королева сьогодні святкують срібну річницю весілля. Щасливо одружені вже 25 років".

Королева Матильда та король Філіп / Фото: Instagram Бельгійської королівської родини

Раніше ми розповідали детальніше історію кохання Матильди та Філіпа.

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