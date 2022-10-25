Королева Матильда у червоному, а перша леді Литви у біло-пудровому: пані зустрілися у музеї

Король Філіп і королева Матильда відвідали Музей спадщини церкви Святого Михаїла у присутності Його Превосходительства Гітанаса Науседи, президента Литовської Республіки та першої леді пані Діани Науседене.

Королева Матильда та король Філіп / Фото: Getty Images

Сьогодні 49-річна королева Матильда мала дуже яскравий вигляд і була одягнена у червону сукню з бантом на шиї та тонким поясом на талії та коротким теплим пальто зверху. Взута королева була в темно-червоні гостроносі туфлі на підборах, а в руках тримала червоний клатч та рукавички зі шкіри, а на голові у неї був червоний обідок.

З прикрас Її Величність одягла сережки з камінням, заручальну каблучку з сапфіром, золотий браслет і годинник. Король Філіп одягнув чорне пальто, білу сорочку і гарбузову краватку.

Королева Матильда та король Філіп / Фото: Getty Images

Перша леді Литви пані Діана Науседене була у білому костюмі, пальті пудрового відтінку без коміра та світлих туфлях-човниках, до яких підібрала клатч та прикрасу на шиї. У вухах першої леді виблискували лаконічні сережки-пусети, макіяж був у природних відтінках, а волосся красиво укладене.

Королева Матильда та король Філіп та президент Литви Гітанас Науседа та перша леді Діана Науседене / Фото: Getty Images

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