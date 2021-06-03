Королева Матильда з'явилася на публіці з улюбленою сумкою принцеси Діани

Королева Матильда разом з чоловіком королем Філіпом відвідали медичну організацію Vivalia's Ardennes Hospital Center CHA в Лібрамоні.

У центрі "Еклор" король Філіп і королева Матильда зустрілися з маленькими пацієнтами, що страждають на церебральний параліч і різними руховими або психомоторними порушеннями, та їхніми батьками.

Також королівське подружжя взяла участь у робочій зустрічі з проблем кризи, пов'язаної із пандемією COVID-19 і поговорило з колишніми пацієнтами, які лікувалися в CHA, а також зі співробітниками служб екстреної допомоги і втручання провінції Люксембург.

Королева Матильда / Getty Images

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48-річна Матильда цього дня мала чудовий вигляд і була одягнена в синю блузку в гороховий принт і з краваткою на шиї, і білі штани. В руках у королеви була біла мініатюрна сумка Lady Dior білого кольору зі шкіри ягняти з візерунком Cannage. Вперше бренд представив таку сумку 1994 року під назвою Chouchou. Але вже 1995 року їй було призначено отримати друге ім'я, під яким вона і увійшла в історію моди. Під час візиту до Парижу принцеса Діана отримала сумку Dior в подарунок від Бернадетт Ширак — дружини Жака Ширака. Діані сумочка дуже сподобалася, і вона стала замовляти кожну нову модель. Звичайно ж, таким важливим маркетинговим кроком не можна було не скористатися, і вирішено було переназвати сумку Lady Dior — на честь леді Ді.

Королева Матильда / Getty Images

Королеву Матильду з такою сумкою ми бачимо вперше. Образ свій Її Величність також доповнила білими сережками-висячками, об'ємним укладанням, природним макіяжем і маскою в тон.

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