Королева Матильда і її дочки-принцеси сяяли на бенкеті в тіарах і вечірніх сукнях

Король Філіп та королева Матильда з імператором Нарухіто та імператрицею Масако / © Getty Images

Реклама

Королева Матильда і король Філіп прибули на вечерю разом зі своїми дітьми — спадковою принцесою Єлизаветою, принцом Еммануелем, принцесою Елеонорою та принцом Габріелем.

Після ранкової церемонії привітання у Королівському палаці Брюсселя увечері відбулася головна подія — державна вечеря у Королівському палаці Лакен, офіційної резиденції королівської родини. Ця подія має символічне значення в історії бельгійської королівської сім'ї та важлива для інституту наступного покоління, для молодих членів сім'ї.

Король Філіп і королева Матильда з імператором Нарухіто та імператрицею Масако / © Getty Images

Королева Матильда з'явилася на бенкеті в сукні від Armani Prive з невеликим шлейфом і рукавами три чверті, а на голові мала тіару «Дев'ять провінцій».

Реклама

Принцеса Єлизавета носила синю максісукню з короткими рукавами і тіару «Брабантський лавровий вінок», а її молодша сестра принцеса Елеонора, для якої це був перший вихід у тіарі, з'явилася на прийомі в блідо-рожевій сукні з кейпом від Saoryaa.

принцеса Елеонора / © Getty Images

Це нова прикраса, яка раніше ніде не зустрічалася, і її походження нині невідоме. Враховуючи, що принцесі виповнилося 18 років лише кілька місяців тому, можна допустити, що це подарунок від її батьків, короля та королеви Бельгії, на честь її повноліття.

Бельгійська королівська родина з гостями з Японії — імператором Нарухіто та імператрицею Масако на державному бенкеті в палаці / © Getty Images

Ця урочиста вечеря знаменує дебют принцеси Єлизавети на заході такого рівня. Король Філіп та королева Матильда Бельгійська також хочуть відвести своїм дітям визначну роль, представивши нове покоління бельгійської монархії.

Новини партнерів