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Королева Матильда і її дочки-принцеси сяяли на бенкеті в тіарах і вечірніх сукнях
Королівська родина Бельгії влаштувала державний бенкет на честь візиту імператора Нарухіто та імператриці Масако.
Королева Матильда і король Філіп прибули на вечерю разом зі своїми дітьми — спадковою принцесою Єлизаветою, принцом Еммануелем, принцесою Елеонорою та принцом Габріелем.
Після ранкової церемонії привітання у Королівському палаці Брюсселя увечері відбулася головна подія — державна вечеря у Королівському палаці Лакен, офіційної резиденції королівської родини. Ця подія має символічне значення в історії бельгійської королівської сім'ї та важлива для інституту наступного покоління, для молодих членів сім'ї.
Королева Матильда з'явилася на бенкеті в сукні від Armani Prive з невеликим шлейфом і рукавами три чверті, а на голові мала тіару «Дев'ять провінцій».
Принцеса Єлизавета носила синю максісукню з короткими рукавами і тіару «Брабантський лавровий вінок», а її молодша сестра принцеса Елеонора, для якої це був перший вихід у тіарі, з'явилася на прийомі в блідо-рожевій сукні з кейпом від Saoryaa.
Це нова прикраса, яка раніше ніде не зустрічалася, і її походження нині невідоме. Враховуючи, що принцесі виповнилося 18 років лише кілька місяців тому, можна допустити, що це подарунок від її батьків, короля та королеви Бельгії, на честь її повноліття.
Ця урочиста вечеря знаменує дебют принцеси Єлизавети на заході такого рівня. Король Філіп та королева Матильда Бельгійська також хочуть відвести своїм дітям визначну роль, представивши нове покоління бельгійської монархії.