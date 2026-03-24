ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
102
Час на прочитання
1 хв

Королева Матильда ледь не загубила вміст своєї сумки під час привітання дружини короля Норвегії

Королева Бельгії присіла у реверансі та обійняла королеву Соню під час їхньої зустрічі під час церемонії привітання.

Автор публікації
Ольга Кузьменко
Королева Матильда

Королева Матильда / © Getty Images

Сьогодні перший день державного візиту короля та королеви Бельгії до Норвегії. Офіційна церемонія привітання відбулася, а згодом пройшли й інші церемоніальні заходи.

Бельгійське королівське подружжя з королівською родиною Норвегії / © Getty Images

Бельгійське королівське подружжя з королівською родиною Норвегії / © Getty Images

Королева Матильда потрапила в об'єктиви фотографів, коли присіла в реверансі перед королевою Сонею і хотіла її поцілувати та обійняти. В той момент її сумка від Prada розстебнулася, а її вміст мало не висипався на землю.

Королева Соня і королева Матильда / © Getty Images

Королева Соня і королева Матильда / © Getty Images

Увечері короля Філіпа та королеву Матильду чекає державний бенкет і, швидше за все, ми побачимо Її Величність у розкішному вечірньому вбранні та в тіарі.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
102
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie