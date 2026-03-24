Королева Матильда ледь не загубила вміст своєї сумки під час привітання дружини короля Норвегії
Королева Бельгії присіла у реверансі та обійняла королеву Соню під час їхньої зустрічі під час церемонії привітання.
Сьогодні перший день державного візиту короля та королеви Бельгії до Норвегії. Офіційна церемонія привітання відбулася, а згодом пройшли й інші церемоніальні заходи.
Королева Матильда потрапила в об'єктиви фотографів, коли присіла в реверансі перед королевою Сонею і хотіла її поцілувати та обійняти. В той момент її сумка від Prada розстебнулася, а її вміст мало не висипався на землю.
Увечері короля Філіпа та королеву Матильду чекає державний бенкет і, швидше за все, ми побачимо Її Величність у розкішному вечірньому вбранні та в тіарі.