Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
57
Час на прочитання
1 хв

Королева Матильда обрала ніжний образ для першого публічного виходу в новому році

Королівське подружжя Бельгії влаштувало аудієнцію для голів дипломатичних місій у Бельгійському королівському палаці у Брюсселі.

Автор публікації
Ольга Кузьменко
Королева Матильда та король Філіп

Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images

Їхні королівські Величності вітали серед гостей представника посольства Японії Шуїчі Нісіно та його дружину. Королева Матильда прибула на аудієнцію в ніжно-рожевій блузці та спідниці А-силуету, поєднуючи вбрання з туфлями-човниками із замші на підборах світлого відтінку.

Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images

Королева зробила своє фірмове укладання і макіяж, одягнула сережки-люстри з діамантами, а її чоловік король Філіп одягнув темно-сірий костюм і білу сорочку в поєднанні з краваткою.

Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images

Це перша поява королівського подружжя на публіці нового 2026 року після нетривалих зимових канікул.

Дата публікації
Кількість переглядів
57
