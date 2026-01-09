Королева Матильда обрала ніжний образ для першого публічного виходу в новому році

Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images

Реклама

Їхні королівські Величності вітали серед гостей представника посольства Японії Шуїчі Нісіно та його дружину. Королева Матильда прибула на аудієнцію в ніжно-рожевій блузці та спідниці А-силуету, поєднуючи вбрання з туфлями-човниками із замші на підборах світлого відтінку.

Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images

Королева зробила своє фірмове укладання і макіяж, одягнула сережки-люстри з діамантами, а її чоловік король Філіп одягнув темно-сірий костюм і білу сорочку в поєднанні з краваткою.

Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images

Це перша поява королівського подружжя на публіці нового 2026 року після нетривалих зимових канікул.