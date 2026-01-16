ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
127
Час на прочитання
1 хв

Королева Матильда одягла блискучу спідницю і лаковані туфлі на зустріч з Марком Рютте в замку Лакен

Король Філіп та королева Матильда Бельгійські вітали вчора в замку Лакен генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Матильда та король Філіп

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

На прийомі Її Величність з'явилася в топі кремового кольору від Natan Couture із щільної тканини, який носила у поєднанні з чорною спідницею з паєтками від Natan Couture та лакованими туфлями-човниками на підборах, а також маленьким клатчем, який тримала в руках.

Матильда зробила своє фірмове укладання, макіяж і одягла сережки-вісюльки з перлинами. На її зап'ясті був улюблений браслет і золотий годинник.

Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images

Також на заході була присутня старша дочка королівського подружжя — спадкоємиця престолу принцеса Єлизавета. Вона була одягнена в лаконічну чорну сукню з баскою, зібрала волосся в зачіску і одягла, як і її матір, перлинні сережки.

Марк Рютте, король Філіп і принцеса Єлизавета / © Getty Images

Марк Рютте, король Філіп і принцеса Єлизавета / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
127
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie