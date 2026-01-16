- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 127
- Час на прочитання
- 1 хв
Королева Матильда одягла блискучу спідницю і лаковані туфлі на зустріч з Марком Рютте в замку Лакен
Король Філіп та королева Матильда Бельгійські вітали вчора в замку Лакен генерального секретаря НАТО Марка Рютте.
На прийомі Її Величність з'явилася в топі кремового кольору від Natan Couture із щільної тканини, який носила у поєднанні з чорною спідницею з паєтками від Natan Couture та лакованими туфлями-човниками на підборах, а також маленьким клатчем, який тримала в руках.
Матильда зробила своє фірмове укладання, макіяж і одягла сережки-вісюльки з перлинами. На її зап'ясті був улюблений браслет і золотий годинник.
Також на заході була присутня старша дочка королівського подружжя — спадкоємиця престолу принцеса Єлизавета. Вона була одягнена в лаконічну чорну сукню з баскою, зібрала волосся в зачіску і одягла, як і її матір, перлинні сережки.