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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Королева Матильда одягла кремовий костюм і відвідала з родиною випускний сина

У Бельгії відбулася церемонія вручення дипломів випускникам офіцерських курсів Королівської військової академії.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Єлизавета, король Філіп, принц Габріель та королева Матильда

Принцеса Єлизавета, король Філіп, принц Габріель та королева Матильда / © Getty Images

Король Філіп, королева Матильда та Її Королівська Високість принцеса Єлизавета були присутні на церемонії вручення дипломів випускникам офіцерських курсів Королівської військової академії, яку закінчив принц Габріель.

Цього четверга принц Габріель Бельгійський завершив ключовий етап своєї військової підготовки. Син короля Філіпа та королеви Матильди отримав диплом з соціальних та військових наук Королівської військової академії у Брюсселі після чотирьох років підготовки, що включала перебування у престижній французькій академії Сен-Сір та різні складні тренувальні навчання.

Принцеса Єлизавета, король Філіп, принц Габріель та королева Матильда / © Getty Images

Принцеса Єлизавета, король Філіп, принц Габріель та королева Матильда / © Getty Images

Церемонія вручення дипломів відбулася на головній площі академії, ознаменувавши кульмінацію періоду, що розпочався в серпні 2022 року і включав поєднання академічного навчання з інтенсивною військовою підготовкою.

Принц отримав ступінь бакалавра в червні 2025 року, а через кілька місяців був приведений до присяги в якості офіцера і отримав звання молодшого лейтенанта. Тепер, з закінченням навчання, він завершує програму соціальних та військових наук, яка включає трирічну програму бакалаврату та заключний рік магістратури, що повністю викладається англійською мовою.

Королева Матильда, король Філіп та принц Габріель / © Getty Images

Королева Матильда, король Філіп та принц Габріель / © Getty Images

Це особливо знаменний момент для бельгійської королівської родини, яка була присутня на урочистості разом із ним. Габріеля супроводжували його батьки, король Філіп та королева Матильда, та його старша сестра, принцеса Єлизавета. Король і принцеса були одягнені у військову форму, а королева Матильда одяглася в кремовий спідничний костюм, взула туфлі-човники, в руках тримала нюдову сумку від Dior і рукавички, а на голові у неї був обідок. Також ми звернули увагу на нову зачіску королеви, вона мала дуже стильний вигляд.

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