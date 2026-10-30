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Королева Матильда показала елегантний осінній образ від улюбленого бренду
Цього разу вбрання Її Величності стало вдалим прикладом того, як носити осінню класику, додаючи їй трохи кольору та настрою.
29 жовтня королева Бельгії Матильда відвідала виставку «Імпресіонізм: бельгійська історія», що відбулася в музеї La Boverie у місті Льєж. Для культурного виходу вона обрала стримане й водночас цікаве вбрання від бельгійського бренду Natan — марки, яку обирає дуже часто.
Оновою образу стала сіра спідниця довжини міді, яку королева доповнила жовтою блузою. Зверху вона накинула вкорочене пальто в тон блузи. Поєднання сірого та жовтого виявилося особливо вдалим, адже спокійний сірий надав образу стриманості, а теплий жовтий — яскравості та свіжості.
Матильда вкотре довела, що для елегантного образу не потрібні складні поєднання чи надмірна кількість деталей, оскільки доповнила ансамбль лише невеликим клатчем, туфлями на підборах і прикрасами: великими сережками та комплектом з годинника і браслету, який носить майже завжди.