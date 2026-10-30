Королева Матильда показала елегантний осінній образ від улюбленого бренду

Королева Матильда / © Getty Images

Реклама

29 жовтня королева Бельгії Матильда відвідала виставку «Імпресіонізм: бельгійська історія», що відбулася в музеї La Boverie у місті Льєж. Для культурного виходу вона обрала стримане й водночас цікаве вбрання від бельгійського бренду Natan — марки, яку обирає дуже часто.

© Getty Images

Оновою образу стала сіра спідниця довжини міді, яку королева доповнила жовтою блузою. Зверху вона накинула вкорочене пальто в тон блузи. Поєднання сірого та жовтого виявилося особливо вдалим, адже спокійний сірий надав образу стриманості, а теплий жовтий — яскравості та свіжості.

Реклама

© Getty Images

Матильда вкотре довела, що для елегантного образу не потрібні складні поєднання чи надмірна кількість деталей, оскільки доповнила ансамбль лише невеликим клатчем, туфлями на підборах і прикрасами: великими сережками та комплектом з годинника і браслету, який носить майже завжди.

Реклама

Новини партнерів