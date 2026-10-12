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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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94
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Королева Матильда постала у двох ефектних образах під час поїздки до Казахстану

На вихідних королівське подружжя Бельгії відвідало з візитом Казахстан.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Матильда та король Філіп

Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images

Король Філіп та королева Матильда спершу були зазнімковані, коли піднімалися на борт літака на військовому аеродромі Мелсбрук, вирушаючи з державним візитом до Казахстану.

Там королева з'явилася у червоному пальті від E.ammoun, в руках вона тримала сірий маленький клатч від Natan, а у вухах у неї були великі червоні сережки. Образ королеви доповнював виразний макіяж теж у яскравих відтінках.

Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images

Пізніше після прильоту королівське подружжя зустрілося з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим, який вітав їх у міжнародному аеропорту Астани. Королева з'явилася на цій зустрічі в образі від Dior.

На ній було пальто бежевого кольору з бічними кишенями, сумка теж від Dior, а взула вона туфлі-човники в тон зі шкіри. У вухах Матильди були великі сережки із золота, волосся укладене в зачіску, а на обличчі макіяж.

Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images

Раніше, нагадаємо, Її Величність відвідала дві організації, які здобули премію королеви Матильди 2026 року: Vzw Alba у Грез-Дуасо, де сяяла в короткому гірчичному жакеті та сірих штанях.

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