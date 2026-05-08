- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 85
- Час на прочитання
- 1 хв
Королева Матильда поєднала стильний трав’яний жакет із рожевими штанями та з’явилася на церемонії
Королівське подружжя Бельгії відвідало церемонію у Брюсселі.
Королева Матильда та король Філіп, а також заступник глави протоколу Гільде Ванден Берге були присутні на церемонії вручення Африканської премії Фонду короля Бодуена у Королівському замку в Лакені у Брюсселі.
Премія присуджується африканській організації, яка робить внесок у перетворення та стійке покращення життя населення Африки.
Королева з'явилася на заході у трав'яному жакеті з рожевими пензликами та рожевих штанях-кльош зі стрілками. Взута її Величність була в туфлі-човники на підборах світлого відтінку, а в руках тримала маленький клатч на короткій ручці. Матильда зробила свою фірмову зачіску та легкий макіяж, а також доповнила образ сережками-висячками та кількома браслетами на зап'ясті. Її чоловік король Філіп був у темно-сірому костюмі, до якого підібрав білу сорочку та рожеву краватку у дрібний принт.
Нещодавно, нагадаємо, королева Матильда обрала зелену сукню, щоб відвідати виставку в Брюгге, а до неї підібрала схожу сумочку на короткій ручці.