Королева Матильда приїхала на захід у яскравому костюмі та квіткових сережках

Королева Матильда / © Getty Images

Її Величність відвідала прокуратуру Гассельта, де зустрілася з магістратами, юристами та кримінологами, які займаються юридичним супроводом таких злочинів.

Вона також провела зустріч із співробітниками Служби підтримки жертв Фламандського агентства юстиції та правоохоронних органів. Потім вона відвідала притулок Veilig Huis, який допомагає жертвам домашнього насильства, надаючи їм безпечне житло, психосоціальну підтримку та консультації всіх видів.

Королева Матильда / © Getty Images

Матильда вдягнулася сьогодні в штанний костюм насиченого синього кольору, який носила з білою сорочкою і взула фіолетові туфлі з бантами на підборах до тону яких підібрала маленький плаский клатч.

Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images

У вухах Матильди були милі квіткові сережки, у схожих, до речі, минулого року на публіці з’являлася її дочка принцеса Єлизавета. Також вона зробила укладання та легкий макіяж.