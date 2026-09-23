Королева Матильда у гарній спідниці та з улюбленою сумкою заскочена у готелі в Нью-Йорку

Королева Матильда / © Getty Images

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Її Величність була заскочена на виході з готелю, прямуючи на свої перші зустрічі в межах 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Королева була одягнена в білу сорочку і біло-червону спідницю міді з аплікацією у вигляді бантів, взута була в шкіряні туфлі-човники на шпильках, а в руках тримала улюблену сумку Lady Dior відтінку бордо, яку під час випускного в Гарварді носила дочка королеви - принцеса Єлизавета.

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Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда мада дуже елегантний вигляд цього дня, а її образ доповнювало укладання, сережки-висячки з перлів і легкий денний макіяж.

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Також під час цієї поїздки Матильда демонструвала образ у зеленому костюмі від Safiyaa, що складався з топу та штанів-кльош, а також взула туфлі-човники Giorgio Armani з плісованої шкіри.

Королева Матильда / © Getty Images

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