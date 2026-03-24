- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 128
- Час на прочитання
- 1 хв
Королева Матильда у гарному пальті вирушила з чоловіком-королем до Норвегії
Королівське подружжя Бельгії вирушило з державним візитом до Норвегії.
Королева Матильда та король Філіп позували для фотографії у перший день офіційного візиту до Норвегії. Її Величність з’явилася на борту лайнера в елегантному пальті з поясом на талії, зробила стильне укладання та одягла сережки-висячки. Її чоловік король Філіп був одягнений у військову форму.
На нас чекає кілька публічних заходів, у яких візьме участь королівське подружжя Бельгії та спадкоємець Норвегії принц Гокон. Раніше, нагадаємо, повідомлялося, що його дружина принцеса Метте-Маріт не зможе приєднатися до нього цього разу, оскільки відчуває погіршення стану здоров’я.