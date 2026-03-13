- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 100
- Час на прочитання
- 1 хв
Королева Матильда у гарному весняному образі приїхала на виставку
Королева Бельгії відвідала сьогодні Центр образотворчих мистецтв у Брюсселі.
Її Величність сходила на виставку «Bellezza e Bruttezza» і обрала для виходу у світ приголомшливий лук у весняному білому кольорі.
На Матильді була біла сукня довжини до колін, що сиділа бездоганно по фігурі королеви, образ доповнювали туфлі нюдового кольору на досить високих шпильках, у руках Матильда несла маленьку бежеву сумку. Також у вухах її Величності були сережки-висячки із золота, прикрашені маленькими перлинами, а на зап’ясті — кілька золотих браслетів і годинник. Матильда зробила своє фірмове укладання та легкий макіяж, а нігті залишила без яскравого покриття.
А буквально днями королева демонструвала на публіці зовсім інший образ, який був яскравим та насиченим у кобальтово-синьому відтінку. Тоді вона відвідала службу підтримки молоді De Kering некомерційної організації Ter Loke під час Тижня догляду у бельгійській комуні Меллі.