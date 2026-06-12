Королева Матильда у яскраво-рожевому комбінезоні та човниках на шпильках приїхала на концерт

Королева Матильда / © Getty Images

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Королева Матильда відвідала заключний концерт Міжнародного музичного конкурсу імені королеви Єлизавети в Bozar у Брюсселі.

Її Величність з’явилася на заході в ефектному рожевому комбінезоні з дуже широкими штанинами, які поєднала з туфлями-човниками до тону та клатчем під пахвою. В руках у неї був букет квітів, а образ вона доповнила сережками-висячками з камінням, браслетом, своїм фірмовим укладанням і макіяжем.

Королева Матильда / © Getty Images

Раніше цього тижня Матильда вже відвідувала концерт переможців Конкурсу віолончелістів імені королеви Єлизавети 2026 року. Тоді для свого виходу в світ вона обрала золоту сукню у білизняному стилі та короткий жакет.

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