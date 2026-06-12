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Королева Матильда у яскраво-рожевому комбінезоні та човниках на шпильках приїхала на концерт
Королева Бельгії продемонструвала черговий яскравий образ на публіці.
Королева Матильда відвідала заключний концерт Міжнародного музичного конкурсу імені королеви Єлизавети в Bozar у Брюсселі.
Її Величність з’явилася на заході в ефектному рожевому комбінезоні з дуже широкими штанинами, які поєднала з туфлями-човниками до тону та клатчем під пахвою. В руках у неї був букет квітів, а образ вона доповнила сережками-висячками з камінням, браслетом, своїм фірмовим укладанням і макіяжем.
Раніше цього тижня Матильда вже відвідувала концерт переможців Конкурсу віолончелістів імені королеви Єлизавети 2026 року. Тоді для свого виходу в світ вона обрала золоту сукню у білизняному стилі та короткий жакет.