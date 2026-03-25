- Суспільство
- 97
Королева Матильда у ніжно-жовтому пальті з кейпом приїхала на захід до Осло
Королева Матильда відвідала Центр Нобелівської премії миру під час державного візиту до Норвегії.
Разом із чоловіком королем Філіпом королева прибула до Осло, де вчора королівська родина Норвегії влаштувала для них урочистий прийом.
Її Величність з'явилася на бенкеті в золотій мереживній сукні з невеликим шлейфом і відкритими плечима від Armani Prive, яку носила з тіарою та сережками з діамантами та торочкою, і мала дуже ефектний вигляд.
А сьогодні королева Матильда з'явилася на заході у ніжно-жовтій сукні та пальті з кейпом, була з обідком на голові, у високих рукавичках та великих золотих сережках, а в руках тримала клатч. Образ у Матильди вийшов дуже елегантним та ніжним.