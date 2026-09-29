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Королева Матильда у строкатій сукні та в замшевих туфлях приїхала до міста Льєж
Королівське подружжя Бельгії відвідало робочий захід.
Їхні Величності король Філіп та королева Матильда прибули сьогодні до міста Льєж, де побували в некомерційній організації Le Bercail — центру стаціонарного та амбулаторного обслуговування дорослих з порушеннями інтелектуального розвитку.
Королева Матильда одягла в рамках цієї поїздки строкату сукню в теплих червоних відтінках, доповнивши її золотистими сережками великої форми, а також туфлями-човниками на підборах із замші. В руках у Матильди був червоний шкіряний клатч, на зап'ястях кілька браслетів і золота обручка на пальці. Також вона зробила світлий манікюр.
Макіяж на обличчі Матильди був легкий і майже непомітний, а зачіска її улюблена класична, з якою Її Величність ходить майже завжди.
Король Філіп був одягнений у темно-синій костюм, який доповнив білою сорочкою та коричневою краваткою у принт.
Нагадаємо, у не менш яскравих образах королева Матильда з'являлася на сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, що проходила раніше минулого тижня.