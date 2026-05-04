Королева Матильда в зеленій сукні з розрізами з’явилася на виставці у Брюгге
У королеви Бельгії Матильди сьогодні культурний вихід.
Губернатор провінції Західна Фландрія Карл Декалуве, королева Матильда та мер Брюгге Дірк Де Фаув відвідали сьогодні центр мистецтв BRUSK у Брюгге. Там відбулося відкриття нової виставки.
Королева Матильда обрала для виходу зелену сукню з вирізами на рукавах, круглою горловиною і високим розрізом на подолі. Вона доповнила образ нюдовою прямокутною сумкою, декількома золотими браслетами, золотими сережками-висячками та заручальною каблучкою з сапфіром, а також гарно уклала волосся і зробила денний макіяж.
Цей візит відбувся невдовзі після того, як Матильда та її чоловік король Філіп відвідали бенкет у Стокгольмі на честь 80-річчя короля Карла XVI Густава. На урочистості Матильда з’явилася у помаранчевій сукні з V-подібним декольте і мереживним оздобленням від Armani Privé, доповнивши образ діамантовим кольє на шиї від Graff На голові у неї була тіара у вигляді лаврового вінка та сережки з жовтими діамантами — у вухах.