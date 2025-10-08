ТСН у соціальних мережах

Суспільство
280
1 хв

Королева Матильда в червоному, а Летиція — в сукні-плісе: Їхні Величності зустрілися в Брюсселі

Король Бельгії Філіп та королева Матильда вітали у палаці іспанського монарха та його дружину.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Матильда, король Філіп VI, король Філіп і королева Летиція

Королева Матильда, король Філіп VI, король Філіп і королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI прибули з офіційним візитом до Брюсселя. Зустріч відбулася у Королівському палаці Брюсселя.

Причиною поїздки стало відкриття Europalia, престижного культурного фестивалю, гостем якого цього року є Іспанія. Але перед офіційною церемонією бельгійські монархи вирішили провести для гостей приватну екскурсію деякими скарбами історичної спадщини палацу.

Королева Летиція обрала для виходу сукню Giorgio Armani з плісованим подолом та квітковим принтом, доповнивши лук клатчем Magrit та червоними туфлями-слінгбеками від Magrit. Летиція у вухах мала сережки-висячки Dime Que Me Quieres з кількома каменями, а на пальці улюблену каблучку Coreterno. Королева зробила виразний макіяж та нову зачіску. Її чоловік король Філіп VI одягнув темно-сірий костюм у смужку, білу сорочку та краватку у дрібний принт.

Королева Матильда, король Філіп VI, король Філіп і королева Летиція / © Getty Images

Королева Матильда, король Філіп VI, король Філіп і королева Летиція / © Getty Images

Бельгійська королева Матильда була в червоній сукні-пальті з поясом від Dior, до якої підібрала туфлі та сумку теж від цього Модного дому. Її Величність зробила макіяж і одягла сережки-підвіски з перлів. Її чоловік король Філіп одягнув темно-синій класичний костюм, який носив із білою сорочкою та краваткою в принт.

280
