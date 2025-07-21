- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 267
- Час на прочитання
- 1 хв
Королева Матильда в червоній сукні, а її доньки в зелених: бельгійська королівська сім’я відвідала месу
21 липня Бельгія святкує свій Національний день. І королівська родина бере активну участь в урочистостях.
Свято відзначається у Бельгії щороку, починаючи від 1890 року. Сьогодні король Філіп, королева Матильда та їхні діти відвідали з цієї нагоди месу у соборі Святих Михаїла та Гудули.
Королева Матильда вбралася цього дня в червону сукню міді з відкритими плечима, поєднуючи її з головним убором, замшевими туфлями-човниками на підборах, маленьким клатчем і молочно-бежевими рукавичками зі шкіри. Вона одягла діамантові сережки-кліпси, зробила нову зачіску та легкий макіяж.
Старша дочка королівської — принцеса Єлизавета — була в світло-салатовій сукні міді і взута в золоті босоніжки на підборах, а її молодша сестра принцеса Елеонора — носила темно-зелену сукню з V-подібним вирізом на декольте і розпустила волосся.
Сини Матильди та короля Філіпа були в класичних костюмах, а сам монарх одягнув військову форму.
Нагадаємо, нещодавно ми показували, де принцеса Єлизавета проходила свою літню практику.