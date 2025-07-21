Королева Матильда в червоній сукні, а її доньки в зелених: бельгійська королівська сім’я відвідала месу

Бельгійська королівська родина / © Getty Images

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Свято відзначається у Бельгії щороку, починаючи від 1890 року. Сьогодні король Філіп, королева Матильда та їхні діти відвідали з цієї нагоди месу у соборі Святих Михаїла та Гудули.

Королева Матильда вбралася цього дня в червону сукню міді з відкритими плечима, поєднуючи її з головним убором, замшевими туфлями-човниками на підборах, маленьким клатчем і молочно-бежевими рукавичками зі шкіри. Вона одягла діамантові сережки-кліпси, зробила нову зачіску та легкий макіяж.

Королівська родина Бельгії / © Getty Images

Старша дочка королівської — принцеса Єлизавета — була в світло-салатовій сукні міді і взута в золоті босоніжки на підборах, а її молодша сестра принцеса Елеонора — носила темно-зелену сукню з V-подібним вирізом на декольте і розпустила волосся.

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Сини Матильди та короля Філіпа були в класичних костюмах, а сам монарх одягнув військову форму.

Королівська родина Бельгії / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми показували, де принцеса Єлизавета проходила свою літню практику.