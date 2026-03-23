Королева Матильда в чорному костюмі та перлинних прикрасах відвідала з королем Філіпом пам’ятний захід

Королева Матильда і король Філіпп / © Getty Images

Їхні королівські Величності відвідали церемонію в Європейському кварталі в неділю, присвячену 10-м роковинам терактів 2016 року в Брюсселі. Внаслідок терактів 2016 року, скоєних смертниками в аеропорту Брюсселя та на станції метро Маальбек, загинули 32 особи, ще 300 дістали поранення.

Королева Матильда одяглася цього пам’ятного дня в чорний двобортний жакет і спідницю довжиною трохи нижче колін, доповнивши вбрання чорними напівпрозорими колготами і туфлями-човниками із замші. Матильда тримала в руках мініатюрний клатч теж чорного кольору, а образ Її Величності доповнювали перлинні сережки-висячки та чорний обідок на голові.

Король Філіп одягнув чорне пальто та класичний костюм, доповнивши образ сорочкою та краваткою.

«Король та королева беруть участь у меморіальних церемоніях в аеропорту Брюсселя, на станції метро Маальбек та біля пам’ятника жертвам тероризму. Сьогодні вони зустрічаються з родичами, що вижили, і співробітниками екстрених служб, які першими прибули на місце події.

Ми ніколи не забудемо тих, хто був несподівано відібраний у нас того дня, і тих, хто досі відчуває наслідки цих подій», — свідчить підпис під серією фотографій у Instagram королівського подружжя.