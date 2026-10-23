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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Королева Матильда в ефектній сукні з великими квітами зачарувала на церемонії привітання президентського подружжя В’єтнаму

Після поїздки до Данії президентське подружжя В'єтнаму вирушило до Бельгії з офіційним візитом.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Матильда, президент В'єтнаму, король Філіпп, перша леді В'єтнаму

Королева Матильда, президент В'єтнаму, король Філіпп, перша леді В'єтнаму / © Getty Images

Король Філіп та королева Матильда вітали президента Соціалістичної Республіки В'єтнам То Лама та його дружину Нго Фіонг Лі у замку Лакен у Брюсселі.

На урочистій церемонії привітання королева Матильда з'явилася в смарагдовій сукні довжини міді з довгими рукавами і великим принтом квітів кал. Вбрання Матильда поєднувала з туфлями до тону і мініатюрним пласким клатчем, на зап'ясті носила кілька золотих браслетів та годинник, а у вухах сережки з камінням. Її Величність зробила класичну зачіску та виразний денний макіяж і сяяла на фотографії поряд зі своїм чоловіком королем Філіпом, вітаючи високопоставлених гостей.

Королева Матильда, президент В'єтнаму, король Філіп, перша леді В'єтнаму / © Getty Images

Королева Матильда, президент В'єтнаму, король Філіп, перша леді В'єтнаму / © Getty Images

Король Бельгії обрав для виходу темно-синій класичний костюм, який поєднував із сорочкою та строкатою краваткою у коричневих відтінках.

А ось перша леді В'єтнаму була одягнена у насичену жовто-гірчичну сукню з градієнтом та квітковими мотивами, доповнивши вбрання сумкою та туфлями у кавових відтінках. Волосся вона зібрала у низький елегантний пучок і зробила макіяж.

(гортайте фото праворуч)

Минулого тижня королева Данії Мері та король Фредерік X привітали президентське подружжя В'єтнаму у палаці.

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