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Королева Матильда в ефектній сукні з великими квітами зачарувала на церемонії привітання президентського подружжя В’єтнаму
Після поїздки до Данії президентське подружжя В'єтнаму вирушило до Бельгії з офіційним візитом.
Король Філіп та королева Матильда вітали президента Соціалістичної Республіки В'єтнам То Лама та його дружину Нго Фіонг Лі у замку Лакен у Брюсселі.
На урочистій церемонії привітання королева Матильда з'явилася в смарагдовій сукні довжини міді з довгими рукавами і великим принтом квітів кал. Вбрання Матильда поєднувала з туфлями до тону і мініатюрним пласким клатчем, на зап'ясті носила кілька золотих браслетів та годинник, а у вухах сережки з камінням. Її Величність зробила класичну зачіску та виразний денний макіяж і сяяла на фотографії поряд зі своїм чоловіком королем Філіпом, вітаючи високопоставлених гостей.
Король Бельгії обрав для виходу темно-синій класичний костюм, який поєднував із сорочкою та строкатою краваткою у коричневих відтінках.
А ось перша леді В'єтнаму була одягнена у насичену жовто-гірчичну сукню з градієнтом та квітковими мотивами, доповнивши вбрання сумкою та туфлями у кавових відтінках. Волосся вона зібрала у низький елегантний пучок і зробила макіяж.
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Минулого тижня королева Данії Мері та король Фредерік X привітали президентське подружжя В'єтнаму у палаці.