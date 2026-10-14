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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
134
Час на прочитання
1 хв

Королева Матильда в елегантному пальті продемонструвала навички стрільби з лука

Королева Матильда Бельгійська та король Філіп провели кілька насичених днів в офіційній поїздці до Казахстану.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Матильда та король Філіп

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

Королівська пара Бельгії познайомилася з традиційною казахською кочовою культурою під час культурного заходу в рамках свого державного візиту до Казахстану в місті Алмати.

Під час цього культурного заходу Її Величність королева, одягнена в гарне пальто з трьох кольорів з вишивкою та взута в туфлі-човники на підборах навіть постріляла з лука. Фотографи якраз зазнімкували її в цей момент.

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

Матильда була зосереджена на своєму завданні, а її чоловік король Філіп, стояв поруч і спостерігав, як вона впорається зі стріляниною.

У рамках цієї поїздки бельгійська королева продемонструвала кілька елегантних образів, зокрема спідничний костюм кольору пудри, а також яскраве кейппальто червоного кольору, яке обрала для вечірнього прийому.

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

Коментарі
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