Королева Матильда в елегантному синьому пальті відвідала з чоловіком королем Філіпом месу

Королева Матильда і корль Філіп / © Getty Images

Реклама

Їхні Величності були присутні на урочистій месі на честь 800-річчя собору Святих Михаїла та Гудули, що відбулася 11 січня в Брюсселі.

Королева одягла синє пальто Meer Couture з поясом на талії, яке вже носила раніше, оксамитовий обідок на голову, прикрашений квіткою від Fabienne Delvigne Official і взула туфлі-човники Jimmy Choo, була в рукавичках і в руках тримала маленьку сумку від Dior. Королева зробила лаконічну зачіску, легкий макіяж і одягла сережки-вісячки з перлів.

Королева Матильда і корль Філіп / © Getty Images

Король Філіп був одягнений у чорне пальто, білу сорочку, краватку в принт та сині штани. Подружжя сфотографували, коли вони виходили з собору.

Реклама

Раніше королева Матильда вже з'являлася на публіці цього року, коли разом із королем вони влаштували аудієнцію для голів дипломатичних місій у Бельгійському королівському палаці у Брюсселі. Тоді Її Величність обрала для виходу ніжно-рожевий аутфіт.