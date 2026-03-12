Королева Матильда в яскравому кобальтовому образі приїхала до бельгійської комуни Мелле

Королева Матильда / © Getty Images

Її Величність відвідала службу підтримки молоді De Kering некомерційної організації Ter Loke під час Тижня догляду. Вона обрала для цього виходу яскравий лук у кобальтово-синьому кольорі. На Матильді була блузка з круглим вирізом на горловині та принтом пір’я, і такого самого відтінку штани-кльош зі стрілками, доповнила їх королева гостроносими туфлями синього кольору на підборах.

Її Величність накинула на плечі темно-синє пальто, а в руках тримала прозору парасольку, бо йшов дощ. Образ свій Матильда завершила синіми сережками-висячками, зробила легкий макіяж та своє улюблене укладання.



А буквально днем раніше королева разом із чоловіком королем Філіпом відвідала провінцію Антверпен, де вони побували в Науковому парку Антверпенського університету в Нілі. Цього дня королева обрала для виходу вбрання оливкового кольору.