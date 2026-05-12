Королева Матильда в красивій червоній сукні з вирізом "човник" відвідала прийом у Туреччині
Королева Бельгії з'явилася на офіційному прийомі у Стамбулі.
Захід відбувся другого дня економічної місії Бельгії до Туреччини. Королева Матильда представляє короля Філіпа у цій поїздці.
За трибуною Її Величність була заскочена в червоній сукні з вирізом «човник», доповнивши свій образ вечірньою зачіскою, сережками-висячками з перлів, кількома улюбленими золотими браслетами та годинником, а також годинником із заручальною каблучкою із сапфіровим каменем. Матильда одягла окуляри для читання, коли виголошувала свою промову.
Також раніше ми показували, які образи обрала королева Матильда у перший день свого візиту до Туреччини. Не обійшлося без її улюбленого бренду Natan, а також сумки від Giorgio Armani.