Королева Матильда в кремовому костюмі і лакованих туфлях здійснила робочий візит з чоловіком-королем
Королева Матильда та король Філіп здійснили поїздку до провінції Фламандський Брабант.
Їхні Величності були зазнімковані фотографами під час відвідування академії VUB STEAM у Пайоттегемі в межах цієї поїздки до провінції.
Королева Матильда одягла цього дня кремовий спідничний костюм, який складався з жакета з поясом і кишенями та спідниці міді, також вона підібрала до образу відповідного відтінку лаковані туфлі на підборах і такий самий мініатюрний клатч.
Макіяж на обличчі королеви був мінімалістичним, а з прикрас вона обрала великі золоті сережки-висячки, кілька золотих браслетів і годинник на зап'ястя, а також свою заручальну каблучку з сапфіром, а зачіска її була класичною. Король Філіп одягнув світлий бежевий плащ, під яким був костюм, сорочка та краватка.
Днем раніше королева Матильда відвідувала виставку в Брюгге в зеленій сукні від улюбленого бренду Natan Couture.